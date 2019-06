Ainda repercute abertura de sede do Sicredi (vídeo)

Em Santo Antônio da Platina

Com mais de 40 mil associados e 22 agências, a Sicredi Norte Sul PR/SP inaugurou no último dia dez a nova sede administrativa em Santo Antônio da Platina.

O vice presidente da Central Sicredi PR/SP/ RJ, João Alberto Salvi, vários presidentes de outras cooperativas do sistema Sicredi, assim como associados, colaboradores, fornecedores e toda diretoria da Sicredi Norte Sul compareceram.

Presentes empresários de toda região.

O fato ainda repercute positivamente e neste início da semana iniciou a circulação efetiva do vídeo institucional do evento (reprodução acima).

Concebido para atender melhor as agências pertencentes a cooperativa e principalmente seus associados, o espaço conta com 1700 metros quadrados e fica às margens da BR-153, uma das principais rodovias do país e que passa pelo município (Fotos: Valdir Domingos de Souza).

Veja também: https://npdiario.com/economia/sicredi-consolida-avanco-com-sede-regional-em-santo-antonio-da-platina/