Alex se destaca na Super Copa Pro Tork Integração de Velocross

Quarta etapa aconteceu em Assungui

Alex Júnior foi o grande destaque da quarta etapa da Super Copa Pro Tork Integração de Velocross, realizada no fim de semana, dias 20 e 21 de julho, no município de Assungui. O piloto que defende a Pro Tork Racing Team venceu cinco das 27 categorias em disputa.

Na VX1, VX2 e 230cc, largou na ponta e manteve até receber a bandeira quadriculada. Já na Força Livre Nacional, saiu em terceiro, mas logo assumiu a primeira colocação, mantendo até cruzar o arco de chegada. E na Minimoto Pro Tork Adulto até 125cc, largou em primeiro, chegou a perder a posição, porém, retomou nas últimas voltas.

“Foi muito divertido, um grande evento, com gates cheios. Busquei dar o meu melhor e estou feliz pelo desempenho. Não consegui participar de todas as etapas anteriores; com esses resultados retomei a liderança na classificação. Agora é trabalhar para buscar os títulos”, explica.

A Super Copa Pro Tork Integração de Velocross volta a reunir os competidores nos dias 24 e 25 de agosto, na cidade de Candói. O campeonato vai entrando em sua reta final e a expectativa é de muita emoção e adrenalina na pista. Alex vai disposto a buscar mais vitórias para a equipe.

A Super Copa Integração de Velocross tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fábrica de motopeças da América Latina.