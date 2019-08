Alunos de cursos profissionalizantes recebem certificados

Parceria com Senai, Senac e Senar em Pinhal

Cerca de 120 alunos de Ribeirão do Pinhal que concluíram cursos profissionalizantes no primeiro semestre de 2019 receberam os certificados de conclusão, nessa quarta-feira (21), no Centro cultural.

Os cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) – na Escola Móvel – e Serviço Nacional do Comércio (Senac) oferecidos gratuitamente a população pela Prefeitura Municipal por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) tiveram o objetivo de capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) também tem parceria com a Prefeitura, por meio do Sindicato Rural, e traz diversos cursos gratuitos.

Foram entregues os certificados para os estudantes que participaram dos cursos do Senai: Fabricação de Bolos e Pães naturais, Manutenção de motores de motocicletas, Aperfeiçoamento em corte costura industrial, Aperfeiçoamento para mecânica de motocicletas, Criação e desenvolvimento de coleção de moda e Fabricação de doces e derivados de pescado.

O Senac ofereceu cursos de Técnicas para garçom e Preparo de lanches. O Senar com o curso de Artesanato em madeira de bambu. As turmas do Senar não receberam certificados nessa cerimônia porque puderam retirar direto pelo site, com seus dados pessoais.

Segundo o secretário de Assistência Social, Carlos Alexandre Braz, essas parcerias com Senar, Senac e Senai têm sido muito produtivas para disponibilizar vários cursos gratuitos. “Temos trabalhado com esses ótimos parceiros para trazer uma boa formação acessível a todos e espero que esse conhecimento possa contribuir para melhorar a vida desses alunos”, explicou.

Também participaram do evento os representantes do Senai, Elizandra Maria Lauro Estefano e Tatiana Oliveira; representando o Senac, Flávia Galat e Paulo Cirino; representando o Sindicato Rural e o Senar, Ciro Tadeu Alcântara; e familiares dos alunos.

O aluno do curso de manutenção de motores de motocicletas, Fabrício Teixeira Pontes, disse gostar muito de motocicletas e teve curiosidade de aprender. “Foi muito produtivo, sempre quis saber mais sobre a mecânica das motos e aprendi bastante, quem sabe até consigo trabalhar com isso”, afirmou animado.

A costureira Ana Maria da Silva Calodino também estava satisfeita com o curso de Aperfeiçoamento em Corte costura industrial e com o que aprendeu. “Eu já costuro em máquina simples, mas não sabia nada da industrial e esse curso ajudou bastante, pretendo ampliar meus trabalhos assim que puder comprar uma máquina como as que usamos no curso”.

Durante a solenidade foram sorteados alguns brindes para os alunos presente no evento.

A Escola Móvel é um novo conceito do Sistema Fiep que leva educação profissional de qualidade para atender demandas pontuais em localidades onde não há unidade fixa. Em local predeterminado, é instalada uma estrutura de tendas e contêineres criando um ambiente de ensino flexível.

Neste ambiente, são montados os Kits Didáticos conforme a demanda da região e instaladas unidades móveis, que são adaptadas para laboratórios e oficinas com toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das aulas teóricas e práticas.