Alunos do IFPR são premiados pela Unimed Norte Pioneiro

Soluções na percepção positiva e comunicações com cliente

Alunos do Instituto Federal do Paraná, campus de Jacarezinho, foram premiados pela Unimed Norte Pioneiro-PR. O motivo foi a apresentação de soluções para melhorias na percepção positiva e comunicações com o cliente, apresentados pelos alunos Pedro Henrique Azevedo de Oliveira, do curso Técnico em Informática e Maria Clara Martins de Oliveira, do Curso Técnico em Alimentos.

A coordenação das entregas do projeto ficou sob a supervisão da professora Márcia Cristina dos Reis e foi pelo IFPR, no Se²pin, evento que engloba desafios propostos por empresas para auxiliarem no desenvolvimento de ideias inovadoras, que a instituição participou e ofereceu um drone como recompensa.

Segundo o diretor presidente, Dr. Antônio Vendramin Filho, as ideias apresentadas devem ser realizadas em 2020 e já foram encaminhadas para o planejamento estratégico da cooperativa. “Estamos muito agradecidos e felizes por termos participado de um evento promovido pelo IFPR, uma instituição séria e renomada. Os projetos apresentados pelos alunos Pedro e Clara farão a diferença no relacionamento com o cliente em 2020 e nos anos posteriores. Já estamos trabalhando para alavancar e adaptar a nossa realidade. Discutirmos no planejamento estratégico e faremos de tudo para implantar”, finalizou.