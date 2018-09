Andirá apresenta projetos de inovação e tecnologia

Presenças de estudantes e membros de projetos sociais e culturais

O Cine Teatro São Carlos, em Andirá, ficou lotado nesta semana para o encontro de apresentação de projetos de inovação e tecnologias, além de experiências de gestão estratégica, mobilizados pela Prefeitura de Andirá, numa parceria com o Sebrae.

O encontro, proposto e coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, teve como tema: “Desenvolvimento e Inovação do Norte Pioneiro” e contou a presença de estudantes e membros de projetos sociais e culturais. Teve, também, a meta de divulgar a segunda edição do Geniuscon (um evento com o objetivo de proporcionar aos participantes uma experiência imersiva para aprendizados de alto impacto e geração de negócios a partir de três pilares: inovação, tecnologia e empreendedorismo).

O Geniuscon acontece nos dias 26, 27 e 28 de setembro, em Jacarezinho, e irá debater: Startups, empreendedorismo, segurança na internet, investimentos, robótica, tecnologia de alimentos, laboratórios tecnológicos, inovação. Durante o evento desta quarta-feira foram apresentadas experiências exitosas de gestão e inovação, entre as quais, a da Prefeitura de Andirá, que através dos setores que compõem a Secretaria Municipal de Administração, criou o Programa Compra Andirá.

Uma inovação que está mobilizando a participação do comércio local em processos licitatórios e promovendo importante economia nas compras públicas. O Vice Presidente do Sistema Regional de Inovação (SRI), André Scandolo; o empreendedor Jean Lucas; a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardone; o Secretário de Administração, Marcos Pimenta e a Consultora do Sebrae, Rúbia Martoni, discursaram no Cine Teatro, apresentando estratégias de inovação.

A Prefeita, Ione Abib, também esteve presente no encontro e demonstrou satisfação com o andamento e a mobilização do projeto. De acordo com ela, o objetivo de buscar o desenvolvimento econômico, debater e implantar estratégias de viabilização de projetos que instiguem a inovação, o potencial criativo e geração de emprego e renda tem sido a busca da Prefeitura de Andirá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sebrae e com o Conselho Municipal de Inovação e o Comitê Gestor de Melhoria do Ambiente de Negócios.



Andirá integra, hoje, um dos cinco municípios do Sistema Regional de Inovação, na região, fruto dos diagnósticos, trabalhos e visão que está sendo empregada na perspectiva de incentivo a economia. Na relação de estratégias programadas está a constante capacitação dos agentes que relacionam-se com o comércio e, também, uma ação voltada a educação empreendedora (visando instigar as habilidades e c competências que permeiam nestes meios educativos). Uma mobilização neste norte de planejamento, envolvendo alunos e professores das escolas, foi realizada pela Prefeitura.