Andira promove mais um Sarau Literário

Cultura tem sido prioridade na cidade

Projeto da Prefeitura de Andirá, realizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação,realizado na Biblioteca Indústria do Conhecimento um dos espaços públicos coordenados pela Secretaria. O objetivo do projeto é apoiar escritores e artistas que figuram pelo campo da literatura em Andirá, disseminando os seus trabalhos, divulgando os gêneros literários que permeiam e homenageando-os. O evento acontece em formato de entrevista, com um bate papo descontraído, mediado pelo jornalista e Secretário de Cultura e Comunicação, Tiago Silvio Dedoné. Na abertura, o evento contou com a presença de dois talentosos jovens artistas da comunidade: Gabriel Henrique Marques, no violão, e Maria Heloísa.



Nesta oitava edição, a homenagem foi ao Professor e escritor, Luiz Faria. Formado em Letras e com habilitação em francês, ele tem longa experiência na área de linguagens, ministrando aulas, inclusive, em Latin. Muito querido pela população andiraense,o professor falou, durante o encontro, sobre os relatos que ajudaram a construir sua vida profissional. Mas ele também falou sobre relatos de sua vida pessoal, emocionando a todos os presentes, além de encantar, ao cantar o Hino da França. Durante o encontro, o jornalista e Secretário leu produções do escritor, como artigos / crônicas.

Ele escreveu uma letra, depois musicada pelo seu filho e músico Luiz Alberto Faria, denominado: Hino da Emancipação Política de Andirá. Durante o encontro, os presentes ouviram a bonita canção homenagem à cidade. “Em tempos tão sombrios, me sinto muito emocionado em ver meu querido pai homenageado “em vida”! Isso sim fica na alma e estará sempre com ele, com certeza”, escreveu o filho, em sua rede social. A Irmã, Agnes Silvia Zeckel Faria, acompanhou o pai homenageado e, emocionada, representou a família.

O evento contou com a presença de familiares do escritor, bem como alunos e professores do EJA (Educação e Jovens e Adultos) da Escola Municipal Ana Nery,artistas das áreas de música, artes plásticas e do corpo coreográfico da Banda Musical Municipal; representantes das secretarias de Cultura e Agricultura e Meio Ambiente, entre outros convidados, que prestigiaram o evento. O projeto, segundo o Secretário, tem como missão principal democratizar acesso da população à cultura e aos artistas e escritores da comunidade, possibilitando, assim, espaços de diálogo sobre arte e incentivo aos atores da comunidade cultural andiraense.