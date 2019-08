Enterrado corpo de andiraense morto em acidente

Era técnico da Emater

Adevaldo José da Cunha (fotos), de 51 anos, morreu em torno das 14h15m deste sábado, dia 24, no KM 368 da PR-092 no trecho entre Barra do Jacaré.

Ele estava sozinho conduzindo um Fiat Uno Vivace(placas EWN7H25/ Curitiba), perdeu o controle e bateu de frente numa árvore. O óbito foi imediato e no local.

A Polícia Rodoviária Estadual de Andirá (Soldado Possetti) , SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e IML(Institituto Médico Legal) de Jacarezinho atenderam a ocorrência.

A vítima era extensionista da Emater(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) de Andirá e tinha um filho adolescente.

O corpo foi sepultado na tarde deste domingo no Cemitério Municipal de Andirá.