Animal provoca acidente em Jacarezinho

Motorista sofreu ferimentos leves

Mais um acidente envolvendo animais aconteceu na noite desta segunda-feira, dia oito, na PR-431. em Jacarezinho (fotos) .

Foi próximo da Fetexas, quando o Space Fox (placas de Cambará) seguia pela via quando um animal solto acabou provocando o sinistro. Com o impacto, o boi ficou preso pela cabeça enroscada no para-brisa do veículo, e morreu no local.

A condutora do carro sofreu ferimentos leves, sendo socorrida pelas equipes do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.

A equipe da Policia Rodoviária Estadual (soldados Possetti e Fabiano) atendeu a ocorrência(Reportagem: Ademir Mendonça/Tabajara Notícias).