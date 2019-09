Antonely lança Programa Compra Direta 2019

E beneficia produtores rurais

O prefeito Dr. Antonely Carvalho participou do lançamento oficial do Programa de Aquisição de Alimentos, o Compra Direta, em Ibaiti. Foi realizado recentemente no salão de eventos da Sociedade Rural, Regional de Ibaiti – SORRI durante o 1º Encontro do Agronegócio de Ibaiti.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

Para o alcance desses dois objetivos, o programa adquire alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação, e é destinado às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, famílias atendidas pela rede sócio-assistencial e pela rede pública municipal (merenda escolar). Em Ibaiti, o programa recebe produtos de mais de 30 famílias de agricultores sendo eles produtos convencionais e orgânicos.

O programa promove o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimentos; fortalece circuitos locais e regionais e redes de comercialização; valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos; incentiva hábitos alimentares saudáveis e estimula o cooperativismo e o associativismo.

Para este ano de 2019 serão liberados R$ 130 mil para o programa Compra Direta em Ibaiti, sendo que cada unidade familiar poderá fornecer até R$ 6.500,00 em produtos para o município. Os recursos são do Ministério da Cidadania em parceria com o Governo do Estado. O programa é uma das ações do Governo Federal para a Inclusão Produtiva Rural das famílias mais pobres.

O chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Fernando Emmanuel (foto acima) participou da cerimônia.

O Programa de Aquisição de Alimentos – Compra Direta atende mais de 20 entidades no município de Ibaiti (escolas municipais, CMEIs, Hospital Municipal, Projetos Sociais, APAE e Casa Lar). Só na Rede Municipal de Ensino são cerca de 4 mil alunos beneficiados com a merenda escolar com produtos da agricultura familiar.

Para o chefe do executivo, a iniciativa é muito importante para o município. “São produtos de excelente qualidade produzidos aqui no município e que alimentam nossas crianças nas escolas municipais. O programa é bem executado em Ibaiti e é referência na região”, disse o prefeito.

As hortaliças, frutas, doces, salgados, sucos, queijos e outros produtos fabricados pelas famílias dos agricultores foram expostos no evento.

Os produtores rurais também participaram de uma palestra com o pesquisador em economia rural Cláudio Kapp Junior (foto abaixo) com o tema: Inovação e Gestão Rural, sua importância para atividade, ministrado pelo 1º Encontro do Agronegócio de Ibaiti organizado pelas empresas do setor.

Ao final houve a assinatura dos termos de compromissos com os produtores do PAA.