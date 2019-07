Antonely participa do Seminário Força-Tarefa Infância Segura

Evento ocorreu no Ipê Clube

O evento foi organizado pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e Associação de Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares da Região Norte e Campos Gerais do Paraná – ACOTNORP, com apoio da Prefeitura Municipal de Ibaiti através da Secretaria de Assistência Social.

Participaram do evento o secretário de Justiça, Família e Trabalho Ney Leprevost, o deputado estadual Requião Filho, prefeitos e vereadores dos municípios da região, conselheiros tutelares das cidades associadas, conselheiros do Direito da Política da Criança e do Adolescente (OSC e GOV), integrantes do órgão gestor da criança e do adolescente, da Saúde, Educação, Segurança Pública, OAB e comunidade. “Gostaria de agradecer a presença do secretário Ney Leprevost da Sejuf no evento em Ibaiti e dar os parabéns ao governador Ratinho Júnior pela iniciativa desta ação de trabalho voltado às crianças do estado do Paraná”, disse Antonely.

O seminário teve o objetivo de criar um ambiente onde se possa fazer uma mudança cultural no relacionamento entre crianças e adultos. Criar um ambiente que traga segurança para as crianças, para que se houver qualquer tipo de problema dentro de sua família, elas tenham o respaldo do Governo, do Tribunal de Justiça e também do Ministério Público, para em conjunto criar um ambiente de bem-estar.

Pela manhã, no início, os alunos da Escola Municipal Leônidas Ferreira de Melo fizeram uma apresentação cultural com o número de dança “A Bela e a Fera”. Houve palestras com apresentação das diretrizes e resultados parciais das ações da Força Tarefa Infância Segura com Felipe Hayashi e Rede de Proteção Integral à Criança e ao adolescente com Ângela Mendonça.

No período da tarde, houve a apresentação de experiências exitosas para o fortalecimento de redes de proteção à criança e ao adolescente com a Justiça Restaurativa na Escola com o SEED de Ponta Grossa e Prevenção de Violência e Promoção da Cultura e Paz com o SESA de Jaguariaíva.

No final, aconteceu debate e palestra com os desafios contemporâneos para a proteção à criança e ao adolescente na era digital com a Drª. Cineiva Campoli Tono.