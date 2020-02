Apoio a startups acelera transformação digital do Sicredi

Programa Inovar Juntos já reuniu 390 startups

Uma das iniciativas da jornada de transformação digital do Sicredi é sua aproximação com o ecossistema de startups. Lançado em julho de 2018, o programa Inovar Juntos, iniciativa que propõe a empreendedores uma série de desafios relacionados aos processos internos e ao negócio da instituição, já recebeu mais de 400 inscrições e reuniu 390 startups de várias regiões do país.

Entre os resultados imediatos da iniciativa, que envolveu aportes que atualmente somam cerca de R$ 1 milhão, estão ganhos de dinamicidade nas atividades do dia a dia dos colaboradores do Sicredi, com processos mais ágeis, e o relacionamento da instituição com seus mais de 4 milhões de associados em todo o Brasil passou a ser ainda mais próximo.

O Inovar Juntos é desenvolvido em parceria com a consultoria Inoscience e já contribuiu para a implementação de projetos como o Sicredi Conecta, uma plataforma criada com apoio da startup Hallo – selecionada na primeira edição do programa – com o objetivo de oferecer aos associados uma maneira moderna de interação e realização de negócios entre eles. Com isso, foi possível impulsionar a geração de renda em diversas regiões do país e incrementar ainda mais os resultados financeiros dos participantes. Atualmente, o Sicredi Conecta é aplicado em 20 cooperativas, conta com aproximadamente 6,1 mil usuários e mais de 2 mil anúncios de venda de produtos.

É um programa com potencial de conferir escala a evoluções significativas do setor, além de ser uma oportunidade para desenvolvimento de novos produtos, soluções e métodos que podem impactar de forma positiva os negócios do Sicredi”

Para 2020, o Sicredi vai escalar outras duas soluções que surgiram na última edição do programa: uma ferramenta cooperativa ligada à educação financeira e uma plataforma para os gerentes de conta recomendarem investimentos mais aderentes às necessidades dos associados. Segundo Dagoberto Trento, gerente de Estratégia & Inovação do Centro Administrativo Sicredi, o programa Inovar Juntos também tem o objetivo de fomentar inovação no cooperativismo de crédito. “Trata-se de um programa com potencial de conferir escala a evoluções significativas do setor, além de ser uma oportunidade para desenvolvimento de novos produtos, soluções e métodos que podem impactar de forma positiva os negócios do Sicredi”, afirma.

A próxima edição do programa Inovar Juntos será realizada ainda no primeiro semestre de 2020 e os empreendedores podem acompanhar as informações pelo site www.sicredi.com.br/inovarjuntos. O programa é gratuito e startups do Brasil inteiro podem participar desde que possuam um MVP (Produto Mínimo Viável) validado e que tenham aderência aos desafios propostos pelo Sicredi.

Durante o Inovar Juntos, os empreendedores passam por etapas online e presencial. Após a inscrição online, o Sicredi seleciona os projetos com maior aderência ao seu negócio para apresentações presenciais em um Pitch Day. As startups que seguem para a próxima fase passam por um período de imersão para colocarem o projeto piloto em prática. Os empreendedores que mais se destacarem têm a chance de se tornarem parceiros ou fornecedores do Sicredi.

O programa é mais uma das iniciativas de inovação da empresa, que conta com outras como o AgTech Garage, hub de inovação de soluções para o agronegócio sediado em Piracicaba – SP. A organização também trabalha na estruturação de um Lab de inovação, que buscará aliar a inovação a novas oportunidades de negócio.

Sobre o Sicredi -É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.