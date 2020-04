Apreendida carga de cigarros contrabandeados em Wenceslau Braz

Receita Federal irá acompanhar o processo

Na manhã desta quarta-feira, dia oito, às 11h, uma carga de cigarros foi apreendida na avenida Augusto Paschoal da Silva, em Wenceslau Braz.

De acordo com a Polícia Militar, sua equipe que estava fazendo patrulha abordou a Fiat/Strada, momento em que encontrou no compartimento traseiro (furgão) dez caixas contendo cigarros, da marca Palermo, oriundos do Paraguai. Ao todo, somavam 596 maços de cigarros.

Após o flagrante, afirmaram que já teriam feito uma entrega de mais duas caixas de cigarros da mesma marca, contendo em seu interior 100 maços.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos, os quais foram encaminhados à 36ª Delegacia Regional de Polícia Civil. A ocorrência será ligada à Receita Federal e os produtos apreendidos.