Aprovado financiamento para Parque Industrial de Jacarezinho

Até 3,5 milhões de reais

O Poder Legislativo aprovou em duas sessões o Projeto de Lei do Executivo 91/2019 que autoriza Poder Executivo Municipala contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A., até o limite de R$ 3.590.000,00 (três milhões e quinhentos e noventa mil reais), destinados à urbanização de loteamento com fins industriais (Distrito Industrial III).

Os vereadores destacaram que a representação do projeto foi importante, pois no início mês houve uma reunião com representantes do Poder Legislativo, representantes da Câmara da Mulher e o Secretário Municipal de Indústria e Comércio Homero Pavan.

“Não somos contra emprego como foi ventilado. Queremos trazer empresas e auxiliar no que for preciso. Mas é necessário mais debates como este para questionarmos”, comenta Pastor André. O vereador Sidnei Francisquinho, Chiquinho Mecânico, destacou que debates assim devem ser constantes em prol da população.

O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg lembrou que foram várias situações e argumentações. “É essencial o debate entre todos os envolvidos para podermos trabalhar em conjunto em prol do município de Jacarezinho”, finaliza Fúlvio Boberg.