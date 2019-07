Assaltada panificadora no centro platinense

Em plena luz do dia

O dono da Panificadora Praliné (foto) foi assaltado às 11h50m desta segunda-feira, dia 22, na avenida Oliveira Mota, 795, centro de Santo Antonio Da Platina.

Ele caminhava a pé pela rua Vinte e Quatro de Maio com direção à agência do Banco do Brasil (rua Marechal Deodoro) a 100 metros do estabelecimento comercial, quando foi abordado por um elemento armado com pistola ou revólver.

Sob ameaça, entregou o malote (com cerca de 24 mil reais) ao marginal, que entrou num VW Fox branco.O comerciante não se machucou.

A dupla de bandidos fugiu com o veículo descendo pela avenida.