Assembleia aprova título de utilidade pública da Amunorpi

Os deputados aprovaram nesta quarta-feira (3) o título de utilidade pública estadual à Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), entidade com sede em Jacarezinho que reúne 22 cidades da região. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e será sancionado pelo governador Ratinho Jr (PSD), na noite desta quinta-feira (4), em Ribeirão Claro.

“Além de reconhecer o eficiente trabalho da Amunorpi na assessoria às prefeituras do Norte Pioneiro, o título amplia as possibilidades da entidade de firmar convênios com os municípios, com o Estado e com a União”, afirma Romanelli.



INTEGRAÇÃO – Presidida pelo prefeito de Pinhalão, Sérgio Rodrigues (PDT), a entidade foi fundada em 1969 e tem como principal objetivo a integração regional, econômica e administrativa para fortalecimento dos 22 municípios que compõe o Norte Pioneiro.