Atrações radicais Pro Tork preparam show inédito para o Bananalama

Maior encontro de trilheiros do mundo acontece em Corupá (SC)

O público pode esperar por muita emoção e adrenalina no Super Bananalama 2019 – oferecimento Pro Tork, encontro de trilheiros que acontece entre até 7 de julho, na cidade de Corupá (SC). Isto por que, a marca que patrocina e dá nome ao evento está preparando uma grande surpresa. Suas atrações entrarão em ação juntas na Arena Radical, fazendo um show inédito no país.

Alto Giro, Cachorrão, Luquinha, Phyra, Joaninha, Brenda e Star Boys ensaiam no local desde o início da semana. A coreografia sincronizada de aproximadamente 1h irá apresentar o melhor de modalidades como wheeling, drifting, stunt, borrachão e motocross estilo livre. Manobras de alto nível técnico e, como se não bastassem, repletas de efeitos especiais.

“Fazemos parte da programação há mais de 10 anos. A cada edição a expectativa da galera aumenta, por isso surgiu a necessidade de inovar. Estamos muito entusiasmados, reunimos os melhores pilotos da América Latina para uma verdadeira façanha. Fica aqui o convite para que prestigiem”, afirma Gustavo Silva, responsável pela Pro Tork Road Show.

O acesso a pista montada no Seminário Sagrado Coração de Jesus é liberado aos trilheiros inscritos. Para os acompanhantes e demais pessoas que quiserem assistir aos shows de manobras radicais, o ingresso pode ser adquirido na bilheteria por apenas R$ 5, na sexta-feira e no sábado 5 e 6. Já na quinta dia 4 e no domingo dia 7, a entrada é franca.

Confira a programação:

5/7 – Sexta-feira

19h30 – Abertura das arquibancadas

20h às 20h30 – Show de abertura com fogos de artifício e apresentação surpresa

20h30 às 21h30 – Show sincronizado Pro Tork Road Show

6/7 – Sábado

18h30 – Abertura das arquibancadas

19h às 19h30 – Show de abertura com fogos de artifício e apresentação surpresa

19h30 às 20h30 – Show sincronizado Pro Tork Road Show

7/7 – Domingo

10h – Abertura das arquibancadas

10h30 às 16h – Shows variados Pro Tork Road Show

Saiba mais do Bananalama: “Maior e melhor encontro de trilheiros do mundo”, o Bananalama começou em 2004. Realizado pelo Clube de Trilheiros Bananalama de Corupá (SC), o evento está na 13ª edição e reúne milhares de apaixonados pelo off-road de todo o Brasil e também da América do Sul. São quatro dias repletos de atrações como sorteio de veículos, supertrilha, apresentações de manobras radicais, shows musicais, arena de exposições e muito mais. Em 2010 e 2013, o Bananalama entrou para o livro dos recordes como o maior encontro de trilheiros do mundo. Mais de quatro mil participantes de motos, além de centenas de quadriciclos e UTVs garantiram este feito. O objetivo do encontro é manter vivo o espírito esportivo, com responsabilidade ambiental e social, além de divulgar e movimentar o turismo do município de Corupá e do Estado de Santa Catarina.

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal. Ela patrocinadora fiel do Bananalama, desde o seu início, como um pequeno encontro regional de trilheiros, até hoje, consagrando-se como o maior do mundo.