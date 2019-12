Aulas no Colégio Magnus começam em fevereiro

Atual maior empreendimento educacional do NP

O Colégio Magnus, em Jacarezinho, deseja a todos um próspero Ano Novo a todos, e agradece ao grande número de pais e alunos que têm depositado a confiança nesse que é o atual maior projeto educacional do Norte Pioneiro.

O proprietário do Magnus, Marcelo Palhares, sua esposa, Ana Letícia, e a diretora, Ana Paula Orlandini (fotos), reiteram o compromisso de garantir o melhor preparo aos alunos que uma escola pode oferecer, com uma estrutura física projetada em detalhes para proporcionar conforto, segurança e excelentes condições de aprendizado, com uma equipe de professores escolhida a dedo e com a convicção de que a instituição fará a diferença à partir de agora na vida de centenas de alunos.

As aulas terão início em fevereiro de 2020, com turmas do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio, além do Cursinho Pré Vestibular com quatro modalidades disponíveis de acordo com as áreas que os alunos pretendem seguir: medicina, biológicas, exatas e humanidades.

Vale lembrar que o Magnus é a única escola da região credenciada ao Sistema Objetivo, além de contar com Escola da Inteligência, sistema bilíngue, letramento digital, laboratórios com o que existe de mais moderno, mini fazenda e uma estrutura que, assim que finalizada, terá 2,5 mil metros quadrados para abrigar a maior escola de toda a região.

Mais informações pelo telefone (43) 3525-3033.

.