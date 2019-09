Ballet platinense é premiado em festival (vídeo)

Alunas participarão de eventos em SC, SP e Argentina

A Escola Studio Arte em Dança, após uma longa temporada de participações em festivais, mais uma vez foi premiada. Recentemente, esteve no festival na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo(SP), no Dançarte , onde as oito coreografias apresentadas foram destacadas.

Mas, a emoção foi maior, pois duas bailarinas ganharam vagas para dois festivais, um em Santa Catarina e outro em São Paulo.

Além disso, todas as coreografias foram contempladas com uma vaga para o festival na Argentina em 2020.

Foi uma noite de muita emoção mesmo com as meninas se destacando nos eventos em todo este ano de 2019, no total foram 22 prêmios conquistados.

A diretora da escola, Íris Mantovani, parabenizou todas as meninas e disse que essa conquista foi merecedora, pois todas as bailarinas vêm se dedicando muito.

A escola fica na rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado,655, primeiro andar, no centro de Santo Antônio da Platina.