Enterrado corpo de homem morto durante fuga hoje(vídeo)

Marginal era platinense e óbito aconteceu em Barra do Jacaré

PMs de Santo Antônio da Platina foram solicitados para prestar apoio às equipes de Andirá por solicitação do sargento local, o qual informou que autores do roubo ocorrido na residência de um Policial Rodoviário Federal, se envolveram em um acidente automobilístico. Foi na noite de sábado, dia 28, na rodovia PR-092, zona rural de Barra do Jacaré. Um dos bandidos, Luiz Antônio Diamantino (fotos principal e acima/Arquivo npdiario), de 30 anos, morreu.

O PRF reside em Barra do Jacaré e trabalha na unidade da corporação em Santo Antônio da Platina, às margens da BR-153.

Os ladrões, que estavam armados, roubaram a pistola do policial. Foi assim: O bando invadiu a residência e estavam apenas esposa e os dois filhos porque o marido tinha saído para buscar uma pizza.

Dois ladrões encapuzados começaram a indagar sobre qual a profissão de seu marido, e a mulher informou que seria funcionário público,mas já demonstravam saber que seria mesmo policial.

Perguntaram várias vezes pela sua arma de fogo, momento que um deles localizou o cinto de guarnição e na seqüência a pistola Glock 9 milímetros.

Após coagirem a vítima, estando os dois armados, levaram, entre outros, notebook, dois celulares, e joias, saindo da casa antes da chegada do esposo.

O Ford Royale de cor azul chocou-se contra uma árvore na rodovia PR-092 sentido Barra do Jacaré para Santo Antônio da Platina. Os três indivíduos no interior do veículo, estando um deles em óbito e os outros em estado grave.

Um revólver calibre 32 foi apreendido. Após a apreensão da arma de fogo, a equipe fez o isolamento e sinalização do local, e acionou a equipe dos bombeiros, pois as ambulâncias do SAMU que já se encontravam no local, não tinham recursos para retirar os feridos do carro.

Equipes deslocaram-se ao local do acidente, onde já havia todo um aparato acompanhado de viaturas de socorro, integrantes do 18º BPM(Cornélio Procópio), da Polícia Militar Rodoviária Estadual e PRF.

Os elementos, todos platinenses, foram identificados e têm extensa ficha criminal, sendo que um se encontrava em óbito,Luiz Antônio, e outros dois encaminhados em estado grave.

Um dos indivíduos hospitalizados é Reinaldo Diamantino (foto abaixo), 26 anos, irmão de Luiz Antônio, e que está numa unidade da região ainda não encontrada pela reportagem. Não está em Cornélio Procópio nem Santo Antônio da Platina.

No Hospital Nossa Senhora da Saúde está Wenderson S. P., de 22 anos.

Neste domingo, dia 29, pela manhã, as armas utilizadas pelo marginais e a arma do policial que foi roubada, foram encontradas pelos Policiais Militares do 18º BPM, nas proximidades de onde capotaram o carro na fuga.

O corpo de Luiz Antônio foi velado na Funerária Santo Antônio, na esquina da rua Doutor Munhoz Rocha com avenida Oliveira Motta, centro platinense, e sepultado na manhã desta segunda-feira, dia 30, às dez horas, no cemitério Parque das Oliveiras.