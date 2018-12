Bandidos invadem casa e fazem platinenses reféns

No Residencial Rennó Park

Esposa e marido foram vítimas de marginais no final da tarde de quarta-feira, dia 12, no residencial Rennó Park (foto), em Santo Antônio da Platina.O local ainda está inconcluso e há diversos pontos de fuga.

Um dos bandidos chegou sozinho na rua Joaquim Ramos e fingiu precisar do telefone, mas acabou dominando o casal com ajuda de dois comparsas, um deles armado.

As vítimas, apavoradas, foram amarradas e os elementos então reviraram todos os cômodos.

Um ladrão usava máscara e vestia roupas pretas enquanto outro estava de peruca.

Os três fugiram roubando 300 reais e a chave de uma camionete.