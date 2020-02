Bando invade fazenda, rende família e rouba tratores em Pinhalão

Recuperados um caminhão e cinco tratores

Por volta das 6h40m desta quarta-feira, dia cinco, os Policiais Militares foram acionados para dar atendimento a um roubo numa propriedade rural na Estrada do Decol, Bairro Lavrinha, em Pinhalão.

No local, o caseiro da fazenda relatou que seu filho, quando trabalhava com um trator nas proximidades da sede , foi surpreendido por um indivíduo, negro, que usava barba e estava armado com uma carabina calibre 12. O marginal deu voz de assalto ao rapaz, que se assustou e tentou virar o trator, mas o bandido realizou um disparo que acertou a roda do trator.

Assim que o jovem foi dominado, apareceram mais quatro marginais, todos armados (revólver e pistolas) e com o rosto coberto. Na sequência o bando rendeu o caseiro e seus outros familiares, tomando pra si os celulares das vítimas; em seguida foram para onde estavam os maquinários.

A quadrilha colocou três tratores, (New Holand – TL75) em cima de um caminhão da própria fazenda e tomaram posse de mais dois tratores maiores (T7 New Holand e um Valtra). Antes de saírem com os maquinários, entraram na residência do caseiro e subtraíram um televisor, um aparelho DVD, notebook e caixas de ferramentas e colocaram esses objetos dentro do carro da vítima (Fiat Uno way 1.4).

Por volta das 3h30m da madrugada se dividiram na tarefa de conduzir os veículos roubados e saíram da propriedade dirigindo o caminhão carregado com os três tratores, mais dois tratores maiores e o carro do caseiro carregado com seus objetos domésticos.

A família ficou amarrada todo o tempo do assalto por “braçadeiras” de nylon e por volta das seis horas o caseiro conseguiu se libertar, liberando na sequência sua família e se dirigiu a uma propriedade vizinha para acionar a Polícia Militar.

Imediatamente, saíram em busca dos criminosos, e encontraram, a 3 km da fazenda, o caminhão carregado com tratores, abandonado pelos marginais numa subida da estrada, provavelmente porque o caminhão patinou e não conseguiu prosseguir.

As buscas continuaram, e no município de Jaboti, localizaram rastros de trator na estrada do bairro Neco Major; seguiram as pistas que levaram a um sítio, no Bairro Ponte Preta, onde foram encontrados os dois tratores maiores , sendo também apreendidos. Morador deste sítio disse que, por volta das cinco horas se deparou com os dois tratores na estrada e os condutores afirmaram estar no local para gradear umas terras, porém estariam perdidos e não sabiam onde era para fazer o serviço e pediram para deixar os tratores ali guardados, que o patrão deles viria ao local.

Na sequência se evadiram. O veículo e objetos do caseiro ainda não foram encontrados. Equipes Policiais Militares continuam em diligências à procura dos indivíduos.

✔Objetos roubados:

✅01 automóvel Fiat Uno Placa ENW-5H18

✅ 01 roçadeira (vitima não lembra a marca)

✅ 01 folha de cheque de R$ 900,00

✅ 01 furadeira Bosh

✅ 01 notebook Asus

✅ 01 DVD Sony

✅ 01 TV 32 Sony preta

✅ 03 caixas de ferramenta

✅ 07 Celulares (conforme ROD)

✔Objetos roubados, mas que foram recuperados pela Polícia Militar:

✅Um Caminhão M.Benz/atron 1635 e carreta reb/krone ca123 cg27

✅Um trator T7 New Holland azul

✅Um trator Valtra 125 de cor amarela

✅ Três tratores New Holland TL75