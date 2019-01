Batalhão de Jacarezinho recebe mais submetralhadoras

Do governo estadual e doações

Aconteceu no final de semana na sede do 2º Batalhão,em Jacarezinho, uma cerimônia com o objetivo de apresentar o novo armamento recebido pela Unidade para emprego no policiamento no Norte Pioneiro.

A iniciativa foi presidida pelo Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Antônio Carlos de Morais, o qual, juntamente com o Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, recepcionaram as autoridades e convidados.



Ao todo foram recebidas 18 novas armas, sendo dez adquiridas por meio de doações realizadas pela Comunidade Civil Organizada, Empresários e outros órgãos, e as outras oito submetralhadoras recebidas do Governo do Estado.

Serão destinados exclusivamente para as equipes de Rádio Patrulha que realizam o policiamento ostensivo e preventivo nas cidades, bem como as equipes da Agência de Inteligência.



Como forma de agradecimento, participaram do evento os empresários, autoridades e membros da comunidade que contribuíram para a compra, os quais, receberam uma homenagem do Subcomandante-Geral da PMPR e ainda realizaram a entrega efetiva das submetralhadoras às equipes PMs de seus municípios.

Por fim, os convidados assistiram uma demonstração do armamento no Estande de Tiros da Unidade.