Big Foot Pro Tork exposto em encontro de trilheiros

Na cidade de Jaguariaíva

O Big Foot Pro Tork é uma das atrações do VI Trilhão de Jaguariaíva, encontro de trilheiros que acontece neste fim de semana, dias 15 e 16 de setembro, na cidade paranaense que dá nome ao evento. Ele permanecerá exposto no Museu Matarazzo, com acesso liberado ao público.

Constituído a partir de uma Ford F350, o veículo conta com 3,6 metros de altura e 4,6 metros de comprimento. Entre os componentes do maior monster truck do país, destaque para 12 amortecedores, rodas e pneus especiais importados dos Estados Unidos.

Serviço:O que: Big Foot Pro Tork

Quando: 15 e 16 de setembro

Onde: VI Trilhão de Jaguariaíva – Jaguariaíva (PR)

Quanto: Acesso liberado.