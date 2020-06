Bispo assina novo decreto e mantém restrição a missas presenciais

Documento foi assinado por Dom Antônio neste fim de semana

O novo Decreto Diocesano, assinado nesta sexta-feira, dia 26, pelo bispo Dom Antônio Braz Benevente (foto) prorroga a restrição de fiéis nas Missas em todo o território da Diocese de Jacarezinho.

As Missas continuarão apenas via internet até o próximo dia 27 de julho.

A primeira comunhão da catequese paroquial será no dia 22 de novembro na Festa do Cristo Rei do Universo, data limite para não entrar no Ano Litúrgico de 2021.

Abaixo, a íntegra: