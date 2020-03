Bispo Dom Antônio visita papa Francisco (vídeo)

Junto com outros religiosos da região

No último dia no final de semana da Visita Ad Limina* dos bispos da Regional Sul 2 da CNBB(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Igreja do Paraná, foi celebrada uma missa na Capela do Colégio Pio Brasileiro, como encerramento das atividades. Logo após, os bispos da Regional se reuniram entre eles para uma conversa, avaliando e partilhando as experiências.

O Bispo da Diocese de Jacarezinho, Antônio Braz Benevente, também encontrou-se com o Papa Francisco, no Vaticano. Eles estiveram juntos na Cripta da Basílica de São Pedro, junto ao túmulo do Apóstolo (foto) .

O encontro com todos os Bispos do Paraná foi marcado pela proximidade do Pontífice. O Secretário da CNBB Sul 2 e Bispo Auxiliar de Curitiba Dom Amilton Manoel da Silva contou que ele respondeu perguntas e foi repassado um relatório sobre a realidade do Estado do Paraná.

Dom Geremias Steinmetz, arcebispo da arquidiocese de Londrina, e presidente da Regional Sul 2 da CNBB gravou um vídeo agradecendo a todos que rezaram pela presença dos bispos do Paraná, em Roma.

“Acabamos de celebrar a última Eucaristia aqui e estamos nos preparando para a nossa volta ao Brasil. Fomos aqui a muitos dicastérios, Basílicas onde sempre rezamos pelo nosso povo. O encontro do Papa Francisco foi o ponto alto de nossa Visita, onde tivemos três horas de conversa com ele. Agradecemos muito pelas orações de todos”, disse Dom Geremias.

*A visita acontece a cada cinco anos e é denominada “Visita ad limina Apostolorum”, que significa “no liminar, na soleira, nos limites ou estradas (limina) das Basílicas dos Apóstolos Pedro e Paulo, onde os bispos diocesanos visitam os sepulcros dos Apóstolos, conservados, segundo a tradição, na Cidade de Roma”.

“A visita é uma antiga tradição da Igreja e uma graça de Deus, pois permite aos bispos estarem reunidos juntos à Sé de Pedro. É voltar às fontes originais onde a vida e o carisma iniciaram o caminhar da Igreja, para reavivar e fortalecer o significado desses locais, na vida e na missão dos pastores da igreja de nosso tempo”, informa o site da CNBB.

Além disso, ressalta que “essa peregrinação também é uma visita de trabalho, de reuniões e de contatos que os bispos realizam junto à Santa Sé e seus diversos organismos, dicastérios (departamentos), conselhos e comissões pontifícias”.