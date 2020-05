Bombeiros encontram corpo de homem que morreu afogado

Ele estava no Rio das Cinzas em Siqueira Campos

Homens do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, depois de mais de 20 horas de buscas, encontraram no meio da tarde desta segunda-feira, dia quatro, o corpo do agricultor Benedito Mendonça, ou Dito Mendonça (foto), como era conhecido.

Ele estava desaparecido desde sábado quando foi pescar no Rio das Cinzas, no local chamado Poço das Pedras. Segundo alguns familiares, ele tinha um rancho nesse local,para onde viajava quase todos os finais de semana. No sábado, foi pescar com o amigo, que resolveu ir embora no sábado, mas Dito comunicou que dormiria lá e armaria a rede, para que continuassem juntos a pescaria no domingo.

O colega, ao chegar domingo pela manhã não o encontrou mais. Como não tinha retornado para casa, resolveu pedir ajuda.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho.Polícia Civil de Tomazina deverá abrir inquérito para apurar as causas. A família ainda vai definir horário e local de sepultamento.A vítima nasceu em Cambuí. interior de Minas Gerais, mas residia em Barra Mansa, município de Tomazina. A vida de comércio e serviço era em Siqueira Campos(Colaboração: Claret Coutinho).