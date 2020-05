BR-369 será interditada para obras hoje (vídeo)

Entre as cidades de Jataizinho e Cornélio Procópio

Devido às obras de melhoria e duplicação da pista, uma parte da BR-369 – entre as cidades de Jataizinho e Cornélio Procópio, no norte do estado – será interditada para o trânsito de veículos e pedestres nesta sexta-feira (22), no período das 14h às 18h. O bloqueio será feito simultaneamente nos Km 113 e km 118 para a detonação de rochas.

A obra está sendo executada pela Econorte. Os motoristas que precisam transitar pela BR-369 no horário da explosão das rochas podem utilizar rotas alternativas para seguir viagem: Sentido São Paulo – Londrina Seguir pela BR-369 até o Km 101, no entroncamento com a PR-525 e continuar até a cidade de Assaí, para depois seguir pela PR-090 até retornar à BR-369 em Jataizinho. Sentido Londrina – São Paulo.

Depois de passar por Jataizinho, sair pela PR-090 até a cidade de Assaí, para depois seguir com a PR-525 e ir pela rodovia até retornar à BR-369. Para mais