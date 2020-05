Enterrado corpo de PM morta durante discussão em Santo Antônio

Outros PMs e o corpo de bombeiros estiveram no local após o disparo na namorada identificada posteriormente também como Policial Militar.Desesperado, ele estava com a arma apontada para a cabeça, dizendo que tiraria a própria vida. De imediato as equipes realizaram os primeiros passos da intervenção em crise, porém dentro da residência se encontrava o irmão dele, o qual tentava conversar , sendo que em certo momento obteve êxito em deter o irmão segurando sua arma e gritando para as equipes entrarem.

Neste momento um policial do corpo de bombeiros e dois PMs entraram e o irmão repassou a arma de fogo, uma pistola Taurus PT 640 – calibre .40 (foto) , a mesma se encontrava carregada, momento em que a policial constatou que o estojo deflagrado se encontrava dentro da arma e no carregador havia 10 munições intactas.

Ato contínuo, após a contenção, a equipe do corpo de bombeiros verificou os sinais vitais da namorada deste que se encontrava deitada em um colchão no chão do quarto com um ferimento de disparo de arma de fogo na região do tórax, sendo constatado o óbito.

Diante do fato, o policial foi conduzido à ambulância dos bombeiros onde recebeu atendimento.