Crianças sofrem com ausência



Uma família de Ibaiti estava numa chácara em Ribeirão Claro, no povoado da Cachoeira. Com os fogos de artifício, a cachorrinha Luna (fotos) se assustou,correu e desapareceu.

Dois meninos estão desesperados e uma filha chegou a ter sintomas físicos do estresse e preocupação.

Se alguém a encontrou, favor entrar em contato, a família busca e oferece recompensa.

Contato: 43 99152-2434.