Cachorrão Pro Tork Moto Show agita Santa Catarina

Acrobacias com bicicletas motos e karts

O Cachorrão Pro Tork Moto Show é uma das atrações confirmadas na 33ª Festa Julina de Iomerê (SC), que acontece entre os dias 18 e 21 de julho, no largo da Igreja Matriz São Luiz Gonzaga. Sua apresentação de manobras radicais será realizada no domingo, a partir das 15h, com entrada franca.

Wesley Rodrigues de Oliveira é o piloto responsável pelo espetáculo, que consiste na demonstração de diversas acrobacias com bicicletas, motos de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas contam com efeitos especiais e ainda com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

A programação do evento contempla ainda Encontro de Carros Antigos, Passeio do Jeep Club Videira e Arrancadão de Jericos, além de shows musicais com Lucas e Felipe, Breno e Caio Cesar, Paula Machado, Guilherme e Santiago e Grupo Chiquito e Bordoneio. Vale a pena prestigiar.

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: Domingo, dia 21 – 15h

Onde: 33ª Festa Julina de Iomerê (SC)

Quanto: Entrada franca

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o patrocínio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.