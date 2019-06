Cachorrão Pro Tork Moto Show em Minas Gerais

Evento promete agitar o interior mineiro

A pequena Nazareno (MG), com menos de nove mil habitantes, vai ser sacudida neste final de semana. Na ocasião, a cidade será palco do 6º Encontro Nacional de Motociclistas, atividade coroada pela apresentação do Cachorrão Pro Tork Moto Show neste domingo, dia 2, às 12h.

Esta é a primeira vez que o espetáculo de manobras radicais passa pela região. “Estamos em contato com a organização desde o ano passado e de lá para cá a expectativa só aumentou. Vamos mostrar todo o potencial do nosso show para a galera”, destaca Wesley Rodrigues Oliveira, o homem por trás da atração.

A programação também conta com premiações para os moto clubes, praça de alimentação, expositores de motos e área de camping com café da manhã, além de grupos musicais. Tudo acontece na Praça Central Nossa Senhora de Nazaré, com entrada franca.

Manobras de bike, CBR, Suzuki, RD 135 e até Kart.

O Cachorrão Pro Tork Moto Show é um espetáculo único no Brasil. A mais inovadora apresentação radical realizada por um só piloto, que desenvolve manobras radicais com bicicleta, motos de diferentes cilindradas e kart. Com sequências no estilo zerinho, borrachão, giros espetaculares de 720º, wheeling americano, flatland, freestyle e outras loucuras impressionantes de se ver, ele garante uma inesquecível lembrança para as multidões que lhe assistem. O espetáculo existe desde 2003, quando o Cachorrão realizava seu “Crazy Show”, que já levou adrenalina a dezenas de eventos país afora.

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.