Cachorrão Pro Tork Moto Show retorna a Sumaré (SP)

No próximo domingo

O Cachorrão Pro Tork Moto Show está de volta a cidade de Sumaré (SP), onde se apresenta pela terceira vez consecutiva no Mega Motor. A edição especial de 10 anos do evento promete muita adrenalina para este domingo, dia 25, no Chapéu Brasil.

Wesley Rodrigues de Oliveira é o piloto responsável pelo espetáculo, que consiste na demonstração de diversas acrobacias com bicicletas, motos de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas contam com efeitos especiais e ainda com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.

A programação inicia a partir das 9h e conta ainda com Campeonato de Som, Tunning e Rebaixados, manobras radicais com os melhores atletas do Brasil, Campeonato de DD DRag 3X e Racha de Som Automotivo com juiz. O local ainda oferece ampla infraestrutura, com praça de alimentação e estacionamento com segurança.

Serviço:

O que: Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: Domingo, dia 25

Onde: Mega Motor – Sumaré (SP)

Quanto: A partir de R$ 15 – www.tkingressos.com.br/mega-motor-chapeu-brasil-21-04-19-sumare-sp.

O Cachorrão Pro Tork Moto Show tem o patrocínio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.