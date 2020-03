Café da Manhã especial para mulheres nos supermercados Molinis

No próximo sábado a partir das nove horas

No Dia Internacional da Mulher as meninas, as moças e as senhoras já têm um compromisso agradável nas unidades da Rede Molinis em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes e Jacarezinho.

O Café da Manhã Especial será servido a partir das nove horas do próximo sábado, dia sete.

A homenagem é para bisnetas, netas, filhas, irmãs, mãe, avós, bisavós, amigas, colegas… No Molinis, vocês todas se sentem em casa.