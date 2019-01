Caixa d´água iluminada foi atração na virada em Andirá

Milhares participaram

Dois eventos simultâneos e recheados de encantos marcaram as festividades de passagem de ano, promovidas pela Prefeitura de Andirá. Na Praça Sant´Anna, a chegada de 2019 foi ao som de muita música e manifestações de carinho. Milhares de pessoas lotaram as ruas ao redor.

Muitas famílias, crianças, idosos, jovens, muitas pessoas de outras cidades, se emocionaram ao som da dupla andiraense Cris Oliveira e Fernando. Os artistas são as sensações do momento, com muitas agendas de trabalho e um talento que mostra a força da cultura da cidade. A animação, no palco, ficou a cargo do Ailton Fernando, que dançou muito e levou o povo à alegria.

O momento dos fogos, na Praça Sant´Anna, foi uma atração à parte. Até mesmo as escadarias da Igreja São Sebastião foram tomadas de pessoas que queriam o melhor ângulo para acompanhar os efeitos artísticos dos fogos, que de cima do Cine Teatro São Carlos, iluminaram a Praça, considerada uma das lindas decorações natalinas de toda a região (Andirá teve, durante o mês de dezembro, uma programação cultural diária, com as Cantatas Natalinas, envolvendo a população e mobilizando o comércio local). A virada também contou com o DJ GB, que colocou o povo pra dançar, com muita música boa. A Prefeita, Ione Abib, esteve presente no evento, cumprimentando a população e prestigiando as programações.

No SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), teve outra grande atração do show da virada. Os fogos, na Caixa D´Água (um dos mais apreciados projetos arquitetônicos de Andirá), foram a grande surpresa da noite. Uma cascata enorme de fogos deu o tom do encanto das programações (como fica em um local alto, foi vista de várias regiões de Andirá).

A ideia veio da Prefeita e do secretário de Administração, Marcos César Caetano Pimenta. O povo prestigiou e se emocionou. As duas programações, simultâneas, marcaram a virada em Andirá, mobilizaram o povo e tornaram-se atrativos em turismo de eventos, já que muita gente de outras cidades esteve prestigiando.

O Secretário de Cultura e Comunicação, Tiago Dedoné, agradeceu a presença e apoio dos servidores da Prefeitura, das diversas Secretarias; à Polícia Militar, pela segurança; à Defesa Civil, por todo suporte; à Imprensa, pela divulgação; aos artistas de Andirá, por estarem sempre presentes nos eventos culturais da comunidade. “Quero agradecer a todos que deram suas contribuições para esta festa linda. Especialmente à Prefeita, por acreditar na cultura e por apostar, com dedicação, em ações que mobilizam e tragam alegria ao nosso povo”, destacou.