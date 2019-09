Câmara abre Processo Seletivo para estagiários em Jacarezinho

Duas vagas na área de Direito

A Câmara Vereadores de Jacarezinho abre no mês de outubro as inscrições para o Processo Seletivo para a contratação de dois estagiários na área de Direito.

A Prova está prevista para o mês de novembro. Os detalhes do edital com período de inscrição e data da prova ainda estão sendo definidos e serão divulgados em breve.

O valor da bolsa com o vale transporte será de R$ 640,86. As inscrições serão feitas diretamente na sede do Poder Legislativo (Rua Coronel Cecílio Rocha, 335, 1º andar).