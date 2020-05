Câmara de Jacarezinho aprova aquisição de R$ 207 mil em EPIs

Equipamentos de Proteção Individual serão para COVID-19

A Câmara Municipal de Jacarezinho aprovou na manhã desta quarta-feira, dia seis, os Projetos de Lei 22, 23 e 24/2020 que abrem crédito adicional especial no valor de R$ 207 mil para a aquisição de materiais hospitalares, equipamentos de proteção individual e insumos para o enfrentamento dos casos de COVID 19.

O recurso oriundos do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, conforme a Resolução SESA 353/2020.

O presidente do Poder Legislativo, Fúlvio Boberg, agradeceu aos vereadores pela aprovação dos projetos. “Será um recurso destinado para a compra desses equipamentos para o enfrentamento do COVID 19. Agradeço aos vereadores que realizaram todos os trâmites e aprovação desta ação”, finaliza Fúlvio Boberg. O projeto segue para a sanção do Poder Executivo.