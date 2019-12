Câmara devolve R$ 500 mil para prefeitura de Joaquim Távora

Sobras do Orçamento de 2019

A Câmara de Vereadores de Joaquim Távora oficializou, na sede da câmara a devolução de R$ 519.695,48, à Prefeitura do município. A quantia recentemente devolvida aos cofres públicos é fruto da economia promovida pela atual gestão do presidente Marcelo dos Santos “Marcelinho do Gás” (PSB) e das sobras do orçamento da Câmara ao longo de 2019.

“A Câmara vem se empenhando para, além de encaminhar os trabalhos legislativos que são de sua atribuição, colaborar com a solução dos problemas da cidade por meio da administração de seu orçamento.”, disse o presidente.

Nunca na história do município, a câmara devolveu um valor tão significativo aos cofres públicos, por isso o presidente e todos os demais vereadores sugeriram que parte dos recursos fossem aproveitados na área da saúde, em especial ao Hospital Dr. Lincoln Graça.

O prefeito estava presente, assim como os vereadores Gusmann Lincoln Walker, Natalina Panichi, Reginaldo Pereira da Silva e Carlos Henrique Castanheira.

Entenda a devolução – Os recursos do Poder Legislativo provêm de repasses que o Poder Executivo faz. Quando o valor não é gasto, por lei, são obrigadas a devolver o montante. No entanto, cada Câmara tem total autonomia para gastar 100% do valor caso julgue necessário, cabe então à presidência definir quais serão as prioridades e quanto será gasto pela instituição.