Caminhão de iogurte tomba e interdita rodovia

Em Jaguariaíva

Acidente aconteceu por volta das dez horas desta quinta-feira, dia quatro. Um caminhão carregado com frios e lácteos,principalmente iogurte, tombou na PR-151, próximo do restaurante/lanchonete Mirandinha, em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu o controle do veículo. Ele teve ferimentos leves.

Parte da carga foi saqueada por moradores do entorno

De acordo com a PRE, o trecho entre Ponta Grossa e Jaguariaíva necessitou ser interditado por causa do tombamento, gerando transtornos também em função do tempo chuvoso.

A rodovia foi liberada por volta das 12h45m.