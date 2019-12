Caminhão tomba e condutor fica preso às ferragens na BR-153 (vídeos)

No final da tarde de ontem

Acidente no KM 34 da BR-153 em torno de 16h50m desta segunda-feira, dia 23, deixou um homem ferido em Santo Antônio da Platina. Foi no trecho entre Jacarezinho e perto da ponte do Ubá.

O motorista de um bi-articulado que transportava papelão e sucata não conseguiu fazer a curva, colidiu contra a canaleta e tombou às margens da rodovia.

Ele ficou preso às ferragens e socorristas o atenderam, mas os ferimentos não foram graves.

A Polícia Rodoviária Federal e os Bombeiros de Santo Antônio da Platina e a concessionária Triunfo/Econorte estiveram no local.