Campanhas de deputados não deslancham por falta de comunicação e planejamento

“Dobradas” exóticas também contribuem para descrédito

O candidato a deputado estadual João Carlos Gomes (foto) é uma pessoa respeitada em todo o Paraná. Em função da fragilidade de sua comunicação, baseada apenas em algumas bandeiras em ruas de Santo Antônio da Platina e vídeos em redes sociais, até agora, faltando uma semana para o pleito, ainda não convenceu o eleitorado, refratário aos políticos, mesmo aqueles tidos como competentes profissionalmente, como é o caso.



O tucano foi secretário de Estado, mas não tem coordenador no Norte Pioneiro, sua pretensa segunda base eleitoral, sendo Ponta Grossa a principal.

Sem planejamento, não se sabe ao certo a agenda do candidato e o que está fazendo, se é que faz alguma coisa mesmo. Sabe-se que apenas “conquistou” o apoio de dois ou três vereadores platinenses.

Um bom exemplo foi a constrangedora reunião havida na noite da última quinta-feira, dia 27. Onze escolas municipais tiveram as direções convidadas, só que havia cerca de 20 “testemunhas” no restaurante (imagem da fachada captada às 21 horas do dia 27).Mais grave para as pretensões agora esmorecidas de Gomes: Foram convidadas todas as diretoras dos nove colégios estaduais de Santo Antônio da Platina e NENHUMA COMPARECEU.

“Deu dó”, resumiu duas das “participantes”.

Há outros casos ainda piores que serão revelados nos próximos dias. Como outro fenômeno regional nestas eleições. Postulantes têm feito dobradas com candidatos absolutamente sem nenhum comprometimento com o Norte Pioneiro. São mistérios porque políticos locais acreditam nas ideias e propostas desses aventureiros arrivistas.