Etapa é realizada neste final de semana

A terceira etapa do Campeonato Pro Tork Paraguaio de Velocross será realizada neste final de semana, dias 15 e 16 de junho. A prova ocorreria no início do mês, mas foi transferida devido ao mau tempo. O palco das disputas será a cidade de Obligado, no departamento de Itapua, próxima da divisa com a Argentina.

São aguardados mais de 150 pilotos para corridas em 17 categorias. Na lista de confirmados está Carlos Eduardo Franco, líder e atual campeão nas classes VX1, VX2 e Força Livre Nacional. “Será a minha primeira vez na região e vou acelerar forte para manter a liderança”, destaca.

Carlos defende a Pro Tork Racing Team, equipe que também estará representada pelos atletas Maninho Rausis, segundo colocado na VX1 e VX2, e Sandro “Tatu” Alexandre, vice na VX4 Especial e na VX3 Nacional.

A pista que recebe a etapa tem 900 metros de extensão e predomínio de terra roxa. A programação abre com os treinos às 11h30min de sábado. No domingo, os trabalhos iniciam com treinos às 8h e as corridas às 10h.

A Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina a competição e oferece inscrição subsidiada a todos os participantes que utilizarem equipamentos da marca. Confira o regulamento completo no site: fepam.com.py.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.