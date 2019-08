Carlópolis exporta primeiras goiabas para Europa Ocidental

Portugal será destino inicial

Produtores da Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis (COAC) comemoram a efetivação da primeira venda de goiabas para a Europa. Os primeiros pallets, com 560 quilos do fruto, sairão na próxima semana de Carlópolis, com destino a Portugal. A venda é resultado do 1º Encontro Internacional para Exportação de Hortifruti do Norte Pioneiro, ocorrido no dia 31 de julho, que reuniu produtores e compradores na cidade (foto abaixo).

Lembre do recente evento com todos detalhes: https://npdiario.com/economia/produtores-do-norte-pioneiro-ampliam-oportunidades-de-exportacao/

Carlópolis produz goiaba durante todos os meses do ano, graças ao sistema de poda total. O município é o maior produtor da fruta no Paraná e um dos maiores do Brasil. Segundo a Emater, cerca de 390 hectares são usados para o cultivo na área limitada pela indicação de procedência e o potencial de produção é de 23 mil toneladas por ano em condições de clima normais.

João Victor Bovo, responsável pelas exportações da FG frutas, empresa que levará os frutos para Portugal, explica que foi atraído a Carlópolis pela fama do município e pelo selo Global G.A.P, obtido pela cooperativa de produtores no início do ano. “Na cidade pude comprovar a qualidade das produções, das frutas e o cooperativismo existente, outro detalhe que me chamou atenção foi o dinamismo e comprometimento dos produtores”, diz.

O comprador também explicou que essa primeira venda servirá como uma amostra para que empresários de Portugal conheçam os frutos. “A expectativa é que possamos estabelecer um contrato permanente com a COAC e depois expandir a quantidade da carga e de compradores”, complementa.

Amostras dos frutos também foram enviados para o Canadá por meio de uma exportadora de Salvador (BA), que também esteve no Encontro Internacional. As prospecções realizadas durante o evento são resultado de um projeto maior, idealizado pelo Sebrae/PR e realizado pelos produtores, outras entidades e a Prefeitura de Carlópolis, por meio do chefe do executivo, Hiroshi Kubo.

Em quase quatro anos de atividades, o grupo de produtores foi estimulado a trabalhar por meio do associativismo, em estilo de associação e mais tarde como cooperativa. Foram estudados e implantados padrões de qualidade que deram início à busca por certificações. A primeira delas foi o registro de Indicação Geográfica (IG), concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) em 2016. Depois, em fevereiro deste ano, o grupo conquistou o selo Global G.A.P, uma certificação internacional que abre as portas do mercado exterior para a exportação da fruta.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, recorda que em todos esses anos, identificou no grupo de produtores o anseio e o comprometimento em elevar os patamares de qualidade com foco na comercialização da fruta para os mercados nacional e internacional. “Encontramos em Carlópolis condições climáticas favoráveis associadas a um grupo de produtores interessados em melhorar seu trabalho e crescer. O envio destas primeiras cargas para outros países é a conclusão de que estamos trabalhando no caminho certo, de que as ações promovidas pelas entidades e produtores foram assertivas”, conclui.

Comemoração – A produtora rural Inês Sato Sasaki trabalha no campo há mais de 20 anos. Ela conta que em 2016, ano em que o Sebrae/PR apresentou o projeto para a profissionalização do cultivo e a busca pela IG, ela ainda não plantava goiabas.

“Acreditei naquela proposta porque tinha confiança de que produtos certificados e que o trabalho cooperado são mais eficientes e têm mais chances de conquistar novos mercados. Plantei meus primeiros pés e abracei a iniciativa. Estou muito feliz com a exportação, é a realização de um sonho, uma alegria imensa. Sou grata ao Sebrae/PR, à Prefeitura e a todas as entidades que nos ajudaram”, frisa Inês.

Noriak Akanatsu, produtor e presidente da COAC, também comemora a venda para a Europa e destaca que o negócio foi fechado graças a presença do comprador in loco, nas propriedades, o que permitiu a comprovação do compromisso com a qualidade na produção.

“Estamos em ritmo de comemoração. Entendemos que esta oportunidade de exportação poderá reduzir o excesso de goiaba no mercado interno, que atualmente sofre com a alta produção e preço abaixo do custo. Juntos podemos competir melhor e trabalhar para que todos possam crescer ainda mais”, afirma o presidente da COAC.

A fruta é muito procurada para ser consumida ao natural, mas também para fazer doces, bolos, tortas e muitas outras delícias. Entre elas, pode-se destacar a goiabada, um doce bastante tradicional e simples e que pode acompanhar queijo, por exemplo. Mas também dá para fazer geleias e compotas, rechear bolos, além de preparar sucos etc.

A importância da goiaba para o corpo humano é muito grande, pois a fruta carrega muitos nutrientes essenciais para o organismo. Até por isso, ela é considerada por especialistas como um superalimento.

Para se ter uma ideia, a cada 100 gramas de goiaba, o que equivale a uma unidade média da fruta, contém:

54 calorias;

13 gramas de carboidratos;

1,5 gramas de proteínas;

0,6 gorduras;

5 gramas de fibras;

80 miligramas de vitamina C;

400 miligramas de potássio.

A goiaba ainda possui vitamina A, licopeno e outros antioxidantes que são extremamente importantes no combate aos radicais livres, que atuam contra o nosso organismo, podendo causar envelhecimento precoce e diversas doenças graves, como o câncer.