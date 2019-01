Carlópolis inaugura hoje nova ala da cadeia pública

Serão mais quatro celas

Foi concluída a obra que praticamente dobrou a capacidade da cadeia de Carlópolis (fotos). No final da tarde desta terça-feira, dia 15, será inaugurada a ampliação.

Estão previstas as presenças do prefeito Hiroshi Kubo, da juíza Andrea Russar Rachel, do promotor Lucas Junqueira Bruzadelli, da delegada Silmara Revoredo Pererira, do procurador José Alfredo Silva, vereadores, além de integrantes do Conselho Municipal de Segurança, Polícias Civil e Militar, Judiciário e Ministério, corporações que, além da prefeitura, custearam os 150 mil reais investidos.

As quatro novas celas comportam mais 39 presos.

A carceragem tem capacidade para 18 presos, mas abriga 75.

A área total é de 78 metros quadrados.