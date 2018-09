Carreata para João Arruda no dia 29 em Ibaiti

Será num sábado pela manhã

O prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho ultima os detalhes da carreata que será promovida no próximo dia 29(um sábado) às nove horas, no município.

Será pela coligação SD. PCdoB, MDB e PDT com saída do Estádio Jorge Banuth.

Estarão presentes o candidato a governador João Arruda, vice Eliana Cortez, e demais integrantes da chapa, assim como candidatos da região aos cargos majoritários.

Prefeitos de Cambará, Haggi Neto, Tomazina, Flávio Zanrosso, e Guapirama, Pedro Oliveira, também já confirmaram presenças, assim como os ex-prefeitos Efraim Bueno de Moraes, de Quatiguá, e Marcos Antônio David, de Carlópolis.

“Estamos otimistas e certos de que iremos ao segundo turno”, afirma Antonely.