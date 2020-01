Carreta do Conhecimento qualifica cinco cidades do Norte Pioneiro

Ampliando geração de emprego e renda

As nove unidades das Carretas do Conhecimento vão qualificar, em 2020, mais de cinco mil trabalhadores do Paraná. São escolas móveis que contam com infraestrutura completa para promoção de cursos de aperfeiçoamento profissional, voltados à empregabilidade e ao empreendedorismo.

Na Mesorregião do Norte Pioneiro serão beneficiadas as cidades de Santo Antônio da Platina, Santa Cecília do Pavão, São Sebastião da Amoreira, Nova América da Colina e Pinhalão.

“Vamos viajar pelo Estado levando conhecimento técnico para ampliar a geração de emprego e renda em dezenas de municípios”, disse o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, lembrando que será um aumento de 241% no número de pessoas atendidas em relação a 2019, quando foram capacitados 2.078 trabalhadores.

Além de espaços para aulas teóricas, as unidades contam com laboratórios e oficinas destinados a atividades práticas. No Paraná, o projeto é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Volkswagen do Brasil, Fundação Volkswagen e o Senai-PR.

“Trata-se de um dos maiores programas de mobilidade social do país que leva gratuitamente cursos rápidos de qualificação para o trabalhador ter mais oportunidades no mercado de trabalho”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A novidade para 2020 será a oferta do curso de Automação Básica, com noções de Pneumática e Hidráulica, que veio somar aos cursos já oferecidos de Panificação, Elétrica Residencial, Confecção, Manutenção de Motocicletas, Mecânica Automotiva, Elétrica Automotiva, Mecânica Básica e Refrigeração.