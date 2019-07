Carretas levam cursos para 4 cidades do Norte Pioneiro

Tudo gratuito

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) confirmou que o programa Carretas do Conhecimento levará cursos profissionalizantes a quatro cidades do Norte Pioneiro: Assaí, Cambará, Bandeirantes, Cornélio Procópio e uma do Norte, a cidade de Colorado. O recente lançamento do programa foi feito pelo governador Ratinho Junior e pelo presidente da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si.

“Uma importante parceria entre o Estado, a Volkswagen, o sistema Fiep, por meio do Senai, e as prefeituras. São veículos adaptados para qualificar e aperfeiçoar os trabalhadores em diferentes áreas de atuação. É uma grande ação de desenvolvimento social através de educação profissional de qualidade”, afirma Romanelli.

O programa, coordenado pela secretaria da Justiça, Família e Trabalho, contará com oito veículos (fotos) que percorrerão 46 cidades atendidas pelo programa Família Paranaense.

Entre os cursos profissionalizantes estão panificação, costura industrial, aperfeiçoamento em mecânica industrial, manutenção e instalação de ar-condicionado split, mecânica de automóveis, aperfeiçoamento em eletricidade automotiva, noções de mecânica de motocicleta e instalações elétricas prediais.

CRONOGRAMA – Em Cornélio Procópio a unidade de “Instalações Elétricas” estará de 19 de Agosto a 13 de Setembro; Assaí recebe o veículo com cursos de “Manutenção de Motocicletas” de 9 de outubro a 5 de novembro. Já a unidade móvel de “Mecânica Automotiva” estará em Bandeirantes de 9 de outubro a 5 de novembro e carreta com cursos de “Refrigeração” ficará em Cambará de 10 de julho a 6 de agosto e em Colorado de 12 de agosto a 6 de setembro.

Os cursos terão duração de 80 horas-aulas e vão atender famílias com alto índice de vulnerabilidade, escolhidas com base nos indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Ipardes – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná.

Os interessados devem entrar em contato com a prefeitura das cidades selecionadas. Os certificados de conclusão do curso serão emitidos pelo Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná.

O apoio da empresa alemã é uma das contrapartidas do protocolo de intenções firmado com o Governo do Paraná em 2013, que estabelece condições gerais para a realização de investimentos na fábrica de São José dos Pinhais.