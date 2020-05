Carro de Conselheiro Mairinck bate em caminhão de Carlópolis em S. Antônio

Em torno das 15 horas em frente ao posto Chapadão

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu em Santo Antônio da Platina , por volta das 15 horas desta quarta-feira (20), um acidente do tipo colisão transversal.

Ocorreu no KM 49 da BR-153, em frente ao Posto Chapadão, quando um automóvel Volkswagen Santana tentou cruzar a pista a fim de entrar no pátio do posto e foi atingido por um caminhão Volvo que seguia no sentido Joaquim Távora a Santo Antônio da Platina.

O motorista do Santana, um senhor de 70 anos de idade e morador de Conselheiro Mairinck foi socorrido pelos Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro platinense com ferimentos leves; já o motorista do caminhão, um homem de 52 anos e residente em Carlópolis , nada sofreu.