Casa é invadida e roubada em São José da Boa Vista

Porta foi arrombada

Uma família estava em uma festa de casamento, neste sábado, dia 7, e quando chegou à casa por volta das 21 horas, na Rua José Ferreira da Paz, Centro de São José da Boa Vista (foto), encontrou a porta da cozinha arrombada e dentro dos quartos tudo revirado.

Em contato com o proprietário da residência, a PM apurou o furto de um celular de marca Samsung J2, branco; o cofre (de cerca de 300 quilos) foi arrastado para o fundo do quintal e estourado com uma ferramenta e levado do seu interior vários cheques pré-datados e notas promissórias.

Foram efetuadas buscas, todavia nada foi encontrado.Possivelmente realizaram a fuga pelas margens do Rio Pescaria.