Casa própria ainda é o sonho de muitos paranaenses, diz Romanelli

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) afirmou que a casa própria ainda é o sonho de muitas famílias paranaenses.Ele participou recentemente da assinatura do plano de trabalho para a construção de 34 casas populares em Santa Cruz de Monte Castelo. Romanelli e o prefeito Francisco Antônio Boni, o Fran Boni (PR) anunciaram a construção das casas para 10 famílias do distrito de Ivaína e outras 24 da área urbana. "É um sonho que será realizado em breve. Em até 30 dias, as obras vão começar a garantir a casa própria para mais 34 famílias", diz Romanelli.

Além de Romanelli e Fran Boni, o plano foi assinado pelo secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Mauro Rockenbach, e pelo presidente da Cohapar, Jorge Luiz Lange. O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Fernando Fernandes (PL) também participou do ato.

No mesmo ato, a prefeita Rozinei Aparecida Raggiotto de Oliveira (PMDB) assinou o plano de construção de 37 casas em Querência do Norte. As 71 unidades de Santa Cruz de Monte Castelo e Querência do Norte serão construídas com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), no valor de R$ 5,6 milhões.

“Demos hoje um passo muito importante, seremos contemplados com 34 novas moradias para as famílias de baixa renda, só temos que agradecer ao governo e ao deputado Romanelli por mais essa conquista”, completou o prefeito de Santa Cruz de Monte Castelo.

Durante a assinatura, Romanelli destacou ainda outros investimentos da Cohapar, em Wenceslau Braz, Leópolis, Mariluz e Rebouças.

Wenceslau Braz — Em Wenceslau Braz, 50 famílias que viviam em situação de risco receberam em junho as chaves da casa própria. As unidades foram distribuídas no loteamento Pôr do Sol (30) e no Bairro São Francisco de Assis (20).

A prefeitura isentou por cinco anos a taxa de IPTU para os beneficiários e também fez a doação dos terrenos para a construção dos conjuntos. As casas têm instalações gratuitas das redes de energia elétrica pela Copel e de água e esgoto pela Sanepar.

Leópolis – Em Leópolis, outras 50 famílias também já estão morando em casas próprias. Foi inaugurado o Residencial Portal do Paranapanema, que recebeu investimentos de R$ 3,3 milhões.

O novo conjunto conta com a infraestrutura para os moradores, que têm casas de 42 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa. O conjunto está com todas as ruas pavimentadas e com iluminação pública de led e arborização.

Mariluz — Já em Mariluz são 57 famílias que vão se atendidas com as casas. A Cohapar autorizou o início das obras do conjunto habitacional, que faz parte do programa Casa Fácil Paraná, do Governo do Estado.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 4,8 milhões para o atendimento de famílias com renda de um a seis salários mínimos. As casas serão constituídas de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa, em um terreno que possibilita ampliações futuras.

Rebouças – Em Rebouças, a Cohapar está em fase de finalização das obras da Vila Facão, que vai atender 165 famílias. As obras tiveram início em julho do ano passado e estão 90% concluídas.

As casas estão divididas em três ruas principais, todas asfaltadas, e já estão pintadas de marrom, bege, verde e azul, num jogo de cores que dá cara mais simpática ao cenário que homenageia Francisco Perussolo, ex-proprietário da área, cujo apelido era Facão.

São dois tipos de casas para acomodar todas as famílias no mesmo espaço, 20 geminadas e 30 independentes, com custo unitário entre R$ 50 mil e R$ 55 mil. Todas possuem 40,99 metros quadrados e contam com dois quartos, banheiro, cozinha, sala de estar, laje de concreto e todo acabamento necessário (vasos sanitários, chuveiros e pias).

Mais casas — Romanelli, que já foi presidente da Cohapar e criou o maior programa habitacional do Paraná, destaca que além das obras nos seis municípios citados, o governo também tem obras espalhadas em várias outras regiões do Estado.

Na região de Guarapuava, por exemplo, são 352 obras – 119 em Cantagalo e 89 em Prudentópolis nos mesmos moldes de requalificação urbana; 25 em Prudentópolis com recursos próprios do Estado; 31 em Santa Maria do Oeste com o programa FGTS/Caixa; e 24 moradias rurais em Guarapuava e 64 em Candói.