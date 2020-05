Celular da prefeita de Quatiguá é clonado e bandidos tentam golpe

Até o momento não aconteceram danos financeiros

Os dados e o nome da prefeita Adelita Parmezan de Moraes (foto) , de Quatiguá, estão sendo usados por golpistas para aplicarem o golpe de clonagem e furto de dados em outros celulares. O fato ocorreu em torno de 19h30m desta segunda-feira(18).

A chefe do executivo soube que seu nome estava sendo usado por golpistas, quando começou receber mensagens via Whatsapp de alguns contatos relatando recebimentos de mensagens estranhas em seu nome. A estratégia do golpista foi se passar por intermediário de Adelita, se utilizando do celular (11) 96351-7013, que não pertence à prefeita, ligando ou passando mensagens, dizendo para a vítima que ela foi convidada para participar de uma festa que supostamente iria ser realizada pela gestora.

Para confirmar presença no suposto evento, que na verdade não está marcado, a vítima é induzida a clicar em link enviado ou acessar com código enviado pelo golpista, que pode ser para a ativação de clonagem do Whatsapp.